Реконструкция моста через реку Локню завершится летом
Работы ведутся в деревне Гончаровка согласно графику, сообщил в среду, 3 июня. министр транспорта области Александр Шпиренко.
- На объекте уже выполнили монтаж балок пролетного строения и устройство выравнивающего слоя, - пояснил он. - Сейчас подрядчик укрепляет конусы моста, а также приступил к устройству локально-очистных сооружений.
Все работы на объекте планируется завершить летом этого года.
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