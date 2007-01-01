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Авто и транспорт

Реконструкция моста через реку Локню завершится летом

Дмитрий Ивьев
03.06, 11:40
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Работы ведутся в деревне Гончаровка согласно графику, сообщил в среду, 3 июня. министр транспорта области Александр Шпиренко.

- На объекте уже выполнили монтаж балок пролетного строения и устройство выравнивающего слоя, - пояснил он. - Сейчас подрядчик укрепляет конусы моста, а также приступил к устройству локально-очистных сооружений.

Все работы на объекте планируется завершить летом этого года.

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