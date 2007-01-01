В Калужской области бензин подорожал до 82 рублей за литр

Глава Ульяновского округа Александр Анисимов поручил подготовить обращение в Федеральную антимонопольную службу из-за высоких цен на топливо в районе.

В администрацию поступило много жалоб от жителей на стоимость бензина на единственной местной заправке. Цена на АИ-92 там достигает почти 75 рублей за литр, тогда как в соседних округах региона она составляет около 62 рублей. За АИ-95 просят 82 рубля.

Александр Анисимов отметил, что высокие цены неприемлемы как для жителей, так и для самого муниципалитета, поскольку транспорт администрации и местных организаций также заправляется на этой станции.

С похожей ситуацией в Ульяново сталкивались в сентябре 2025 года. Тогда после проверок стоимость топлива удалось снизить. Сейчас власти надеются, что вмешательство ФАС вновь поможет.