Жителя Перемышльского района лишили водительских прав
Во вторник, 2 июня, прокуратура Перемышльского района сообщила о лишении местного жителя права управления транспортными средствами.
По данным ведомства, он состоял на учёте у врача-нарколога с заболеванием, которое является противопоказанием к управлению автомобилем.
Прокуратура обратилась в суд с требованием лишить мужчину прав. Суд согласился с доводами надзорного ведомства.
Теперь исполнение решения суда держат на контроле.
