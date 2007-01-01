Жителя Перемышльского района лишили водительских прав

Во вторник, 2 июня, прокуратура Перемышльского района сообщила о лишении местного жителя права управления транспортными средствами.

По данным ведомства, он состоял на учёте у врача-нарколога с заболеванием, которое является противопоказанием к управлению автомобилем.

Прокуратура обратилась в суд с требованием лишить мужчину прав. Суд согласился с доводами надзорного ведомства.

Теперь исполнение решения суда держат на контроле.