Калужане продолжают восстанавливать теплосети в подшефном Первомайске
Участок теплосети котельной № 10 в подшефном Первомайске продолжают восстанавливать калужские специалисты.
Коммунальщики уже вскрыли и разобрали 40% магистрали на запланированном участке. В ходе работ вычищены лотки, а также сварено и уложено около 120 метров трубопровода.
До октября 2026 года калужские строители и коммунальщики также планируют в подшефном округе обновить еще два участка водопровода, пять трансформаторных подстанций, административное здание, общежитие и 22 многоквартирных домах, сообщили в калужском Минстрое.
