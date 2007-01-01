Калужане продолжают восстанавливать теплосети в подшефном Первомайске

Участок теплосети котельной № 10 в подшефном Первомайске продолжают восстанавливать калужские специалисты.

Коммунальщики уже вскрыли и разобрали 40% магистрали на запланированном участке. В ходе работ вычищены лотки, а также сварено и уложено около 120 метров трубопровода.

До октября 2026 года калужские строители и коммунальщики также планируют в подшефном округе обновить еще два участка водопровода, пять трансформаторных подстанций, административное здание, общежитие и 22 многоквартирных домах, сообщили в калужском Минстрое.