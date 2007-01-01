В Калужской области отремонтируют дорогу до деревни Ивановское

В Износковском округе в июне начнется ремонт дороги, ведущей к деревне Ивановское. Работы пройдут на 12-километровом участке трассы, сообщили в Минтрансе.

В этом году дорожники займутся подготовкой основания: заменят водопропускные трубы, восстановят кюветы и подсыплют грунт на просевших местах. Это необходимо для будущей укладки асфальта.

Ремонт разделен на три этапа и рассчитан на несколько лет. Полностью завершить работы планируют к 2028 году.