Калужанин отправится в колонию за смертельное ДТП

Во вторник, 2 июня, прокуратура города Калуги сообщила о вынесении приговора в отношении 24-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он признан виновным в смертельном ДТП.

— В октябре 2025 года молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав управлял автомобилем. Пересекая перекрёсток с круговым движением, он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и наехал на столб электропередач. Пассажир умер на месте от телесных повреждений, - пояснили в прокуратуре.

Суд назначил виновному наказание в виде семи лет и одного месяца лишения свободы в колонии-поселении.