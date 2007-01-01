Дорогу в деревню Слащёво отсыпят щебнем и очистят от деревьев
Дорогу в деревню Слащёво отсыпят щебнем и очистят от деревьев

Евгения Родионова
01.06, 09:59
В воскресенье, 31 мая, жительница деревни Слащёво Тарусского района рассказала о проблемной дороге в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, дорога сейчас в плохом состоянии.

— Обочины не окошены, ливнёвок нет, деревья растут по краю дороги и падают на электропровода и саму дорогу, - пишет женщина. - Дорога вся в ямах (в некоторых местах затяжные и многометровые лужи, глубиной до 30 сантиметров) Просим привести дорогу в нормальное и проездное состояние, так как ремонт, покос, вырубка деревьев не производилась более десяти лет.

— Этим летом планируется отсыпать 1,5 км дороги щебнем и убрать аварийные деревья, - комментирует ситуацию администрация Тарусского района. - В настоящее время идет сбор коммерческих предложений для проведения торгов. По их результатам определим подрядчика и точные сроки выполнения работ.

