В Малоярославце четыре новых автобусных маршрута заработают с 1 июня
Об этом сообщил глава района Вячеслав Парфенов.
Маршрут №1 «Больница-лагерь «Дружба»- через микрорайон МАКЛИНО
Маршрут движения: Больница - ул. Чистовича - ул. Подольских Курсантов - ул.Радищева - ул. Российских Газовиков - ул. Аузина - ул. Г. Соколова - ул. Калужская - ул. Ленина - ул. Гагарина - ул. 17-й Стрелковой Дивизии - ул. В.Петрова - ул. Московская - ул. Маяковского - ул. Раевского - ул. Мичурина - ул. Циолковского - «Лагерь Дружба»
Маршрут №2 «Больница-Кирпичный»- через микрорайон МАКЛИНО
Маршрут движения: Больница - ул. Чистовича - ул. Подольских Курсантов - ул.Радищева - ул. Российских Газовиков - ул.Маклинская - ул.Кирова - ул. Гагарина - ул. 17-й Стрелковой Дивизии - ул. В.Петрова - ул. Московская - ул. Мирная - ул. Энтузиастов - СНТ «Восход».
Маршрут №3 «Больница-Институт «Водокачка»- через ул. Комсомольская
Маршрут движения: Больница - ул. Чистовича - ул. Подольских Курсантов - ул. Комсомольская - ул. Калужская - ул. Ленина - ул. Гагарина - ул. 17-й Стрелковой Дивизии - ул. В.Петрова - ул. Московская - ул. Коммунистическая - Институт.
Маршрут №4 «Больница-магазин СВЕТОФОР-Дачи ЗАРЯ»
Маршрут движения: Больница - ул. Чистовича - ул. Подольских Курсантов - ул. Калужская - ул. Ленина - ул. Гагарина - ул. 17-й Стрелковой Дивизии - ул. В.Петрова - ул. Московская - ул. Заречная - ДАЧИ.
