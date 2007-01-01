В Людиново перекроют улицы
В следующую субботу, 6 июня, в городе пройдет фестиваль «Песня России».
По сообщению администрации района, с 7:00 до 00:00 ограничат движение транспорта на следующих участках:
- пересечение улиц 3‑го Интернационала и Ленина (въезд на площадь Победы);
- улица Фокина (от перекрёстка с улицей Рагули);
- улица Фокина (от перекрёстка улицы К. Маркса, ТД «Каскад»);
- улица Фокина (от перекрёстка с улицей Первомайская);
- улица Фокина (заезд к дому № 5, магазин «Град»);
- улица Осипенко (выезд на плотину, проходные № 2 АО «ЛТЗ»).
- На время проведения мероприятий въезд и выезд транспорта с перекрытой территории будет запрещён, - предупредили в администрации.
