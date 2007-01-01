В Людиново перекроют улицы

В следующую субботу, 6 июня, в городе пройдет фестиваль «Песня России».

По сообщению администрации района, с 7:00 до 00:00 ограничат движение транспорта на следующих участках:

пересечение улиц 3‑го Интернационала и Ленина (въезд на площадь Победы);

улица Фокина (от перекрёстка с улицей Рагули);

улица Фокина (от перекрёстка улицы К. Маркса, ТД «Каскад»);

улица Фокина (от перекрёстка с улицей Первомайская);

улица Фокина (заезд к дому № 5, магазин «Град»);

улица Осипенко (выезд на плотину, проходные № 2 АО «ЛТЗ»).

- На время проведения мероприятий въезд и выезд транспорта с перекрытой территории будет запрещён, - предупредили в администрации.