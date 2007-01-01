Главная Новости Авто и транспорт В Бабынинском районе арестовали автомобиль водителя за повторную пьяную езду
В Бабынинском районе арестовали автомобиль водителя за повторную пьяную езду

Евгения Родионова
29.05, 13:10
В пятницу, 29 мая, прокуратура Бабынинского района сообщила о вынесении приговора 39-летнему местному жителю.

По данным ведомства, он признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

— В марте он управлял автомобилем на территории Бабынинского района, пока его не остановили сотрудники ГАИ. Медицинское освидетельствование подтвердило у него состояние алкогольного опьянения, - пояснили в прокуратуре.

Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года. Также его автомобиль конфисковали.

