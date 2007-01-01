В Бабынинском районе арестовали автомобиль водителя за повторную пьяную езду
В пятницу, 29 мая, прокуратура Бабынинского района сообщила о вынесении приговора 39-летнему местному жителю.
По данным ведомства, он признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
— В марте он управлял автомобилем на территории Бабынинского района, пока его не остановили сотрудники ГАИ. Медицинское освидетельствование подтвердило у него состояние алкогольного опьянения, - пояснили в прокуратуре.
Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года. Также его автомобиль конфисковали.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!