В Бабынинском районе арестовали автомобиль водителя за повторную пьяную езду

В пятницу, 29 мая, прокуратура Бабынинского района сообщила о вынесении приговора 39-летнему местному жителю.

По данным ведомства, он признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

— В марте он управлял автомобилем на территории Бабынинского района, пока его не остановили сотрудники ГАИ. Медицинское освидетельствование подтвердило у него состояние алкогольного опьянения, - пояснили в прокуратуре.

Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года. Также его автомобиль конфисковали.