В Мещовском районе мужчину с психиатрическим диагнозом лишили водительских прав
В четверг, 28 мая, прокуратура Мещовского района сообщила о лишении водительских прав 59-летнего местного жителя.
По данным ведомства, мужчина состоял на учёте у психиатра с заболеванием, являющимся противопоказанием к управлению автомобилем.
Прокуратура обратилась в суд с требованием аннулировать права мужчины. Суд полностью поддержал это требование. Теперь исполнение решения контролирует прокуратура.
