Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Мещовском районе мужчину с психиатрическим диагнозом лишили водительских прав
Авто и транспорт

В Мещовском районе мужчину с психиатрическим диагнозом лишили водительских прав

Евгения Родионова
28.05, 18:10
0 203
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 28 мая, прокуратура Мещовского района сообщила о лишении водительских прав 59-летнего местного жителя.

По данным ведомства, мужчина состоял на учёте у психиатра с заболеванием, являющимся противопоказанием к управлению автомобилем.

Прокуратура обратилась в суд с требованием аннулировать права мужчины. Суд полностью поддержал это требование. Теперь исполнение решения контролирует прокуратура.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IndMeGNPRTVuZzBjamRpcHB4MmVCTkE9PSIsInZhbHVlIjoiUElWcVd5Ti9iU25VU1luUW9GWXZqMUxPOTdhL2pJY1NRRFVsV08zNUtycFdMUEE2ekl1UVh3bGkwY2gwbTViNGdzNG5QRnNUY2ppMmhqbUFXUEI0WDEzSHpNQ293TEh4NG1RWDJuM0ZWVjNnWEQwYzNRZUNPaWV5cFRGU2xUcE9QQnVmUW9UU3BsRXVlaXRQN0xwbTZDTFVWWUJFY1Q2VmErTStHYWRzUDNJejd1dkRUN3pMWHRLSW81SVhZSVBKZ20vOXB4eVluZjRsUHN3dFdhd1BtY1dyZjEzblB2Vko3TENUK2RNeGpSdUE1RUVGMVNWR2hGOHdtNU16L3I0S2syS0hmYmV0MmlsUVpRdC96bk9RcjZXcDJXRm13S1d0ZDNwRGFienVCOVFSTzByL2syNHlHNXJuSlE3a0ZtY2lUNmtnQ1psUzA4Q2NJc0QrVW1pSlk5TW1peEpJYU9iTDA5cW1QZ3E5SDNkTDRtWm5BTEpxOUtrVFJ5WnhWZFA4SW1LbDJ5Ni8xNnFmSFMrQ1djbDNTc3JsTFJJMHVXczA3czVvY1FXQmFzdjBmaGpJZGdRNmVBa2tXUnRwbkJ1ViIsIm1hYyI6ImFkMzllZWI4N2QyYzE4ZTBkOWVlY2YxOWFjZmM4ODljN2ZlOWI3ODc0ODRiMDU0YTBkNjM3ZWVhNWYwMmNlNTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkxjRmpQT2FZM3d6VlE4blFLUFRLdWc9PSIsInZhbHVlIjoiMUFVZGpqTU0wc3lXcmFaNncyWDJPVGJXVnR6c1E2Tm1oSVZqcDAySUVaTjkrU0dVTXN2Z2Z1ZHZldjVUcFV5dHEvMGNWK3ByWk1XNEFKK2RnNFZVVHdrN3l6OTdoRkhTd0ZHUVFNWCt4cDdITnV2WW56MVBpVXE1R3B1T2Yza3I2Ui9JK0Zma2dUYjRzYXJyVlhFRnAyaDdNSnp3R0xXbkdIYUREOUtSbVlkcXlRNVNFSVNSdW81UmNXWW1NNWJzY2RycFl1Ry9nbytYZVRqdkVIdDNFRnN0NnJWTlN2N0s1S1AyUCs0N2NqTzdScW1vZlI2T1d5VDk3WE84VEF1WjVnTENxc0ptOUIyTHFpVm54ZzY4Z2tZSVNGWHVrbUJZeTlYaUlKQlIyckNCWi9rRXgyVFFPOUQ2Q1pUbUZxUWYyZXBDSjlYZUYxM1BpMmdvLzA2WVdjakEySERkM1puYkU4VXl6NGVGbExTby9wWjlRYnlzMG91M0p4bmJPclZxMUJrdlFGNWRhZ2hORCsyRER3YVpLZUhNSXZQRHlyZlF1L0VlM3EwOUFBN0VZRmdzNHFUN0RCeFBhRVVqWGVhTURHbjVscjBsbDdoa2wrbXhuRlhvd0xHM21WcnFnNmM0WDErbmU5cmtiUHY1SFBSM0JGOUxEMHdqK3pybnJGQ3pLRzNRN0lpSWZHeHRhem94VlFoM29VMXhoVlNRT3cvYVJXNUhPMWYwR3hZSndKZDBvbzRBWkJvcUpkRVY0ZmllQkVVb1Y0bWg1b3lBSzhSTWtlbUQ5T255c0tNdE5hZVZKTUdpb3lTSkthQ2t5KzkrQXpKdGNzb0wxbHRSWitFbyIsIm1hYyI6IjM2M2NlZWU5MmY2MmVkODgyNzgyOGMyYmFjMTgwMzEyNjBkOThkMDk4MzJjNTE1NzdhNGQ1OGFiMmQ4YTlkMTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+