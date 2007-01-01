В Людиново перекроют дороги

В понедельник, 1 июня, с 10:30 до 12:30 на перекрестке улиц Крупской и Гогиберидзе перед Домом детского творчества будет ограничено движение транспорта в связи с проведением детского праздника.

Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей.

- Просим вас заранее корректировать свой маршрут, - обратились к автомобилистам в администрации района.