В Людиново перекроют дороги
В понедельник, 1 июня, с 10:30 до 12:30 на перекрестке улиц Крупской и Гогиберидзе перед Домом детского творчества будет ограничено движение транспорта в связи с проведением детского праздника.
Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей.
- Просим вас заранее корректировать свой маршрут, - обратились к автомобилистам в администрации района.
