Перекрытие моста в Калуге продлили ещё на две недели
Движение через реку Киевка на участке от дома № 5 по улице Прончищева до улицы Кукареки будет закрыто как минимум до 15 июня. В среду об этом сообщили в администрации города.
Изначально дорогу собирались открыть ещё 13 апреля, но сроки сдвигались.
Ремонт проходит из-за оползней у моста.
При этом под дорогой проложена водопроводная труба.
- Чтобы не перекрывать воду всем жителям, чьи дома запитаны от этой трубы, на пару недель, было принято решение сделать временный вынос сетей в сторону, - объяснили новый перенос в администрации Калуги.
