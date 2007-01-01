Перекрытие моста в Калуге продлили ещё на две недели
Перекрытие моста в Калуге продлили ещё на две недели

Дмитрий Ивьев
27.05, 14:20
Движение через реку Киевка на участке от дома № 5 по улице Прончищева до улицы Кукареки будет закрыто как минимум до 15 июня. В среду об этом сообщили в администрации города.

Изначально дорогу собирались открыть ещё 13 апреля, но сроки сдвигались.

Ремонт проходит из-за оползней у моста.

При этом под дорогой проложена водопроводная труба.

- Чтобы не перекрывать воду всем жителям, чьи дома запитаны от этой трубы, на пару недель, было принято решение сделать временный вынос сетей в сторону, - объяснили новый перенос в администрации Калуги.

