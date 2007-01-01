Реконструкцию моста через Локню в Калужской области завершат в ноябре
Такие сроки в среду, 27 мая, назвал министр транспорта региона Александр Шпиренко.
Сейчас работы в деревне Афанасово ещё продолжаются.
- На данный момент на объекте завершено устройство объездной дороги, монтаж балок пролетного строения и его покраска, а также обустройство выравнивающего слоя мостового полотна, - пояснил Шпиренко. - Сейчас обустраиваем подходы к мосту и ведем подготовку к гидроизоляции.
