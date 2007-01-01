В Калужской области перекроют железнодорожный переезд

В среду, 27 мая, проезд будет закрыт с 10:00 до 14:00 на дороге между Сухиничами и поселком Середейский.

Причину назвали в администрации Сухиничского района.

- На железнодорожном переезде 268 км ПК 3, расположенном на участке Живодовка - Сухиничи-Главные, будут работать путевые машины.

Водителей просят заранее планировать маршруты.