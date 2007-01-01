Шесть машин арестовали на дороге в Калужской области
Совместный рейд провели сотрудники Госавтоинспекции и судебные приставы.
Специальная камера выявляла в потоке транспортные средства, за владельцами которых числятся задолженности.
За несколько часов попались шесть должников. Их машины арестовали.
- Если в ближайшее время собственники машин не заплатят по счетам, то их автомобили будут оценены и реализованы на торгах, - заявили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.
