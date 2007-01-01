Шесть машин арестовали на дороге в Калужской области

Дмитрий Ивьев
27.05, 09:44
Совместный рейд провели сотрудники Госавтоинспекции и судебные приставы.

Специальная камера выявляла в потоке транспортные средства, за владельцами которых числятся задолженности.

За несколько часов попались шесть должников. Их машины арестовали.

- Если в ближайшее время собственники машин не заплатят по счетам, то их автомобили будут оценены и реализованы на торгах, - заявили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

