Шесть машин арестовали на дороге в Калужской области

Совместный рейд провели сотрудники Госавтоинспекции и судебные приставы.

Специальная камера выявляла в потоке транспортные средства, за владельцами которых числятся задолженности.

За несколько часов попались шесть должников. Их машины арестовали.

- Если в ближайшее время собственники машин не заплатят по счетам, то их автомобили будут оценены и реализованы на торгах, - заявили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.