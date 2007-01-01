В Калужской области растёт число аварий с мотоциклами и скутерами

С наступлением тёплого сезона на дорогах региона становится больше мототранспорта — мотоциклов, скутеров и мопедов. Вместе с этим растёт и число аварий. С начала 2026 года в Калужской области зафиксировано 39 ДТП с участием мотоциклистов: четыре человека погибли, 44 получили травмы.

Чаще всего к авариям приводят превышение скорости, несоблюдение дистанции, ошибки при перестроении и поворотах, а также обычная невнимательность — как со стороны водителей двухколёсного транспорта, так и других участников движения, рассказали в полиции.

В Госавтоинспекции призывают всех быть осторожнее на дорогах. Мотоциклистам советуют не пренебрегать защитной экипировкой, держать безопасную скорость и учитывать погоду и состояние дороги. Автомобилистам рекомендуют внимательнее смотреть по сторонам, особенно при манёврах, и не приближаться слишком близко к мотоциклам и скутерам.

Отдельная проблема — несовершеннолетние за рулём мототехники. В полиции напоминают: управлять мопедом или скутером можно только с 16 лет и при наличии водительских прав категории «М» или «А1». Питбайки же вообще не предназначены для дорог общего пользования — это спортивный инвентарь, который можно использовать только на специальных площадках.

Если подросток от 16 лет ездит без прав, ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. А если взрослый передал управление транспортным средством ребёнку младше 16 лет, штраф в 30 тысяч рублей выпишут уже родителям. Кроме того, их могут привлечь к ответственности за ненадлежащее воспитание.