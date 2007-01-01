В Калужской области ремонтируют дорогу в Куркино
Работы в этой деревне Юхновского района ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», рассказал во вторник, 26 мая, министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин.
Обновят участок протяженностью более семи километров.
- Планируем уложить новый асфальт, восстановить покрытия на съездах, укрепить обочины щебнем, восстановить остановки, а также нанесем новую разметку и установим дорожные знаки, - заявил Лежнин.
