Жителю Бабынинского района запретили водить машину по медицинским показаниям
Прокуратура района проверила, как соблюдаются правила безопасности на дорогах, и обнаружила нарушение: у одного из местных жителей есть водительские права, но при этом он наблюдается у психиатра-нарколога. А такое заболевание — прямое противопоказание для управления автомобилем.
Ведомство обратилось в суд с требованием лишить мужчину права водить транспорт. Суд согласился с доводами и удовлетворил иск.
Теперь права у жителя района заберут, а решение суда прокуратура будет контролировать, чтобы оно точно было исполнено.
