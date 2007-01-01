Жителю Бабынинского района запретили водить машину по медицинским показаниям

Прокуратура района проверила, как соблюдаются правила безопасности на дорогах, и обнаружила нарушение: у одного из местных жителей есть водительские права, но при этом он наблюдается у психиатра-нарколога. А такое заболевание — прямое противопоказание для управления автомобилем.

Ведомство обратилось в суд с требованием лишить мужчину права водить транспорт. Суд согласился с доводами и удовлетворил иск.

Теперь права у жителя района заберут, а решение суда прокуратура будет контролировать, чтобы оно точно было исполнено.