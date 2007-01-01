В Калужской области пьяного водителя отправили в колонию строгого режима

В Мещовском районе 32-летнего мужчину приговорили к реальному сроку за повторную пьяную езду. А его автомобиль ВАЗ-2107 конфискован.

История началась в ноябре 2025 года: мужчина ехал на своей «семёрке» по Мещовску, но его остановили инспекторы. Медосвидетельствование показало, что водитель пьян. Причём это было не первое такое нарушение — ранее его уже наказывали за аналогичный проступок.

Суд решил, что одного штрафа или условного срока будет недостаточно. Мужчине назначили 10 месяцев колонии строгого режима. Кроме того, следующие три года он не может садиться за руль.