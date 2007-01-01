Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге рассказали, где пройдёт ямочный ремонт
Авто и транспорт

В Калуге рассказали, где пройдёт ямочный ремонт

Дмитрий Ивьев
22.05, 12:42
1 543
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Список улиц в пятницу, 22 мая, опубликовала администрация города.

Сейчас работы идут:

  • ул. Комсомольская Роща,
  • ул. Кубяка,
  • ул. Энергетиков (пересечение с Тульским шоссе),
  • ул. Генерала Попова, д. 5 — до пересечения с ул. Академической,
  • ул. Карла Либкнехта: от ул. Ленина до ул. Складской,
  • ул. Маяковского,
  • Грабцевское шоссе: от ул. Карла Либкнехта до пл. Маяковского,
  • Грабцевское шоссе, вдоль д. 85 — до АК «РИТМ».

В планах на ближайшие дни:

  • ул. Никитина, район д. 76 (съезд),
  • ул. Заводская.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
7 оценили
14%
0%
0%
0%
29%
57%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNuV1NJYlppTlJFWUtodVFHdkNvbFE9PSIsInZhbHVlIjoiQk0wYlhYMW1Rc2V3d21BVVgxOEVpNlF2Q0RiVXVhdzdlYzVuSzdUV1hqbjRSbHdUTVhDblVkUVZFTlNlekZOMXozZnRIeGY3WFpTbnQvU0kvVlZZM3h2bTV5aWMrVUZNbTBhRVZlaDY4L09ZdDUxaWl3dFJhcHB5Rjg3dlpOMml3ZHB6cVhpOGtrcGNWQ2VtL0pId3V2R09BMTA1ZWNZZjJ6bmtmT1ZHUTM1OHBOS3Z3Y28zbno4bEszVXB3WnBxcXJGRkcwUlhnbktJMy82SHJvWGRZSnZQaCtZSXdnZmkvbFpmY21MQVJUQ0k1d3ExdkNMUnhpTHNnYlRlNmhWN3ZUSWVsUWlBVWxXb3Y1dWt3SWdrYTU2Qkgrd1lPeXByTUJsQ205Q21ONUFUZTVSUG85NTNuUjljc21vNHR6cVJoUGtZNEYydXFSRkZ0SVRDYndsL0NKZmFla0pZL3g2WjVSYXc5a3lVYng4MGlQYjkyZVhlanUwQkRyMXR6Zzg0MWhBYzVLaU5STEFsNnRCUG9DUUJoY0tQaHlPbnB3d1NDZG9JUUhRdndXNmZIOEVza1hSdHU1cjRBMklsSTg4aCIsIm1hYyI6Ijk3MGMyZDA1MTVjZWNkMzJhZGNlZjFhYTY5YTNmMTkxNDg1MjE5ZDUzODgwOWYzMWY5ZTIyNGFhZGZhN2U1OWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkhDcHZMdEdXT0tGaHQweVRhc1laWmc9PSIsInZhbHVlIjoibnNRTXdlMGswRHhBU2QvK0FOMEVKMEtzU1VrWjZjQ05QN1ZaMEgrWEFMa0pnWHRTcEpCb25PaEFxajdjaUlMTEZaZTVpd2w0ZHBTbnBmbkFEbFluZko5QklINHRjTzErWTBYR2hZdlhobTlFRTcrNWJCWDRrb3NuNmtJUm1aRVNBWm5VblZZVUpQMkFsN0VDZzV4aHorUTBPcXMyUjF0VkxMWWx3akYyRU85RWVsWUE1Z0lyUnNNU0llaUd2di9hZ042c2pWNjE3aTMyeFd6bHJlTG1SaHMwUUYzUzRKUlEwZm4xQk50OWhXS1FEcHJWZ0FCWDhJcmJFT2VQRFh4YnNBUGVSVGp3MTBjZVcydmFnZUx4ZVpKRFNvd21zYUs2anBzMU9tcU94VWtFNGxVNjVaYThWa2tnMzQvNjhrbjlpM0wyaTRQeVNKTFZZUVJrRTNQbmgwWmdHL1cxa1pPczlVZm1BUWwreUhEN21zZFU0ZjhZR3RJdWIyaWVYNTdNT1hrTHFSaWpiWWcwT0EvNVQxOG5YeFJNdUNIdHZLblRUbndZQkhRZmk4bkdzYzAvdzhIem5JT3VRZlpWRkp2Z3JUWEp5MWZoTHVrcjlVUndReDdqblo1bDlEcWxXTnEzOEhSTXd4L0t5RExPbm5scjYvaldqOGxUSDZGT29NTkc2WmFPSVhUbmRNL0pXQTRCbjhrREdqcURhRTJVWnpoSHMrUFU0YjM2WnhnYysrWjllWGZQQnVDOTMwS0lwUHFaaWpwYzc5Wk9xWVBqN1A3WjAyRjYvenJPMWJDSWhGQWcwTUpwcUN2WmgyM0J5YnJWa0pSbk1sOHBGMWRjeGdKdiIsIm1hYyI6IjliNzBmNTk5NDBiN2YyZmI2MTExYTNiMTdmYmFkNWZhYzY0MmMxMTBkOWM3MjY4ODVmODE0Y2U1MDc3ZDJlMmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+