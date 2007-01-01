В Калуге рассказали, где пройдёт ямочный ремонт
Список улиц в пятницу, 22 мая, опубликовала администрация города.
Сейчас работы идут:
- ул. Комсомольская Роща,
- ул. Кубяка,
- ул. Энергетиков (пересечение с Тульским шоссе),
- ул. Генерала Попова, д. 5 — до пересечения с ул. Академической,
- ул. Карла Либкнехта: от ул. Ленина до ул. Складской,
- ул. Маяковского,
- Грабцевское шоссе: от ул. Карла Либкнехта до пл. Маяковского,
- Грабцевское шоссе, вдоль д. 85 — до АК «РИТМ».
В планах на ближайшие дни:
- ул. Никитина, район д. 76 (съезд),
- ул. Заводская.
