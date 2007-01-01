Главная Новости Авто и транспорт В Кировском районе водителя заключили под домашний арест за смертельное ДТП
В Кировском районе водителя заключили под домашний арест за смертельное ДТП

Евгения Родионова
22.05, 13:03
В пятницу, 22 мая, прокуратура Калужской области сообщила об избрании меры пресечения в отношении 22-летнего водителя в виде заключения под домашний арест.

По данным ведомства, он обвиняется в смертельном ДТП.

— Трагедия произошла 11 мая на территории Кировского района. Молодой человек за рулём «Mazda» попал в аварию. В машине находился несовершеннолетний пассажир. От полученных травм подросток скончался на месте, - уточнили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело.

Суд отправил парня под домашний арест на два месяца.

Прокуратура взяла расследование на контроль.

