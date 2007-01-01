В Кировском районе водителя заключили под домашний арест за смертельное ДТП
В пятницу, 22 мая, прокуратура Калужской области сообщила об избрании меры пресечения в отношении 22-летнего водителя в виде заключения под домашний арест.
По данным ведомства, он обвиняется в смертельном ДТП.
— Трагедия произошла 11 мая на территории Кировского района. Молодой человек за рулём «Mazda» попал в аварию. В машине находился несовершеннолетний пассажир. От полученных травм подросток скончался на месте, - уточнили в прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело.
Суд отправил парня под домашний арест на два месяца.
Прокуратура взяла расследование на контроль.
