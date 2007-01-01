В Жукове забрали машину у мужчины, который задолжал 3 миллиона рублей
Об этом случае в пятницу, 22 мая, рассказали в Управлении ФССП по Калужской области.
Местный житель обязан вернуть по алиментам, кредитам, штрафам и исполнительскому сбору более 3 миллионов рублей. Долг по алиментам в пользу 11-летней дочери при этом превышает 400 тысяч рублей.
Приставы нашли «Шевроле Круз», который принадлежит должнику. Машину в итоге арестовали. Если владелец не отдаст деньги, автомобиль выставят на торги.
