В Юхновском районе арестовали автомобиль мужчины за пьяную езду
В четверг, 21 мая, прокуратура Юхновского района сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя и аресте его автомобиля.
По данным ведомства, он обвиняется в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
— 2 мая мужчина ехал на своем автомобиле по улице Урицкого в Юхнове, пока его не остановили сотрудники Госавтоинспекции. Медицинское освидетельствование установило у него состояние опьянения. Ранее его уже привлекали к ответственности за такое же правонарушение, - пояснили в ведомстве.
Суд наложил арест на его автомобиль.
