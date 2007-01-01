В Юхновском районе арестовали автомобиль мужчины за пьяную езду

В четверг, 21 мая, прокуратура Юхновского района сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя и аресте его автомобиля.

По данным ведомства, он обвиняется в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

— 2 мая мужчина ехал на своем автомобиле по улице Урицкого в Юхнове, пока его не остановили сотрудники Госавтоинспекции. Медицинское освидетельствование установило у него состояние опьянения. Ранее его уже привлекали к ответственности за такое же правонарушение, - пояснили в ведомстве.

Суд наложил арест на его автомобиль.