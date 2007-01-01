В Боровском районе ремонтируют дорогу

Работы ведутся на участке от трассы А-108 до парка-музея «Этномир», сообщил 21 мая глава района Николай Калиничев.

- Здесь будет уложено новое асфальтовое покрытие, расширены обочины на отдельных участках, обустроены заездные карманы для общественного транспорта с установкой остановочных павильонов, смонтированы искусственные неровности в местах повышенной опасности, - пояснил он.

Старый асфальт начнут срезать в ближайшие дни.

По просьбам жителей появятся новые остановки для общественного транспорта: на Энгельса и недалеко от Покровского собора.