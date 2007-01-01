В Козельске начался ремонт моста через железную дорогу
Там отремонтируют опоры и пролетные строения, заменят деформационные швы, обновят барьерные и перильные ограждения, а также уложат новый асфальт.
- Своевременный ремонт путепровода повысит безопасность и комфорт для жителей, а также обеспечит бесперебойное сообщение между населенными пунктами округа и выезд к федеральной трассе М-3, - рассказал 20 мая министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.
Все работы запланировано завершить в августе.
