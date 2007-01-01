В Думиничском районе мужчину, состоящего на учёте у нарколога, лишили прав
В среду, 20 мая, прокуратура Думиничского района сообщила о лишении водительских прав 49-летнего мужчины.
По данным ведомства, он имел водительское удостоверение, при этом состоял на учёте у врача-нарколога с заболеванием, являющимся противопоказанием к управлению транспортными средствами.
Прокуратура района обратилась в суд с требованием лишить мужчину прав.
Суд это требование удовлетворил. Исполнение решения прокуратура держит на контроле.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь