В Думиничском районе мужчину, состоящего на учёте у нарколога, лишили прав

В среду, 20 мая, прокуратура Думиничского района сообщила о лишении водительских прав 49-летнего мужчины.

По данным ведомства, он имел водительское удостоверение, при этом состоял на учёте у врача-нарколога с заболеванием, являющимся противопоказанием к управлению транспортными средствами.

Прокуратура района обратилась в суд с требованием лишить мужчину прав.

Суд это требование удовлетворил. Исполнение решения прокуратура держит на контроле.