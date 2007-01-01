Обнинск
+27...+28 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге ещё раз перекроют улицу Путейскую
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге ещё раз перекроют улицу Путейскую

Дмитрий Ивьев
20.05, 10:10
0 576
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Вечером в среду, 20 мая, там продолжатся ремонтные работы, сообщили в администрации города.

С 21:00 до часа ночи 21 мая закроют для проезда участок от путепровода до пересечения с улицей Железняки.

А с 1:00 до 6:00 21 мая нельзя будет проехать от улицы Железняки до улицы Карачевской.

Общественный транспорт по маршруту №10 будет ходить в объезд: по Путейской, Московской, Юрия Казанкова и Железняки.

Ранее на этой неделе там уже два раза перекрывали проезд.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
50%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjVwcGF0ck02Y2xROWp0OE91cmJ2TEE9PSIsInZhbHVlIjoieEhiWTlGMnJ0TWZpYStWVnpacGN2UUxLQ3dPTVc4YnJlTVFEdjFpR3hHYjZ3aFdyNFFuRVVUSUxNV0lDMTlqdTRvcGtzL0ljRTlCaDVYUDhqYjdvMnBvdDRLMkVxTW9jU29wUlBNK0lUSGJ3Mk1kb2x1bTdWMXRYR21Nd2ZvRnVPMEZBdE8zMmFHUThnNFhObnU1ejh5amxjT3l5MzIyNGMwemV4WWVxaHJxSUZrcWZ5dllCYTgrbnprWUJxeFZtTFB4blNXWXFvekNLazh3UjhHRHFibE9jdDBNZDJTakpBY0lGRlVVb01Ta3ZxNjRWTDIxbXF1a0I2bnVzcFhqU2JhVW1mY3ZlS0ZVaFU4cThnTVdNWFFSNzlyRGs1ZVB2YnVEQ0xlcyt2MzN4THJtSkw4OERPVVhYV2swNm5JSTByVCtWbjdQeC94cGdzd2V4YVpmNXpYK3l3Smx2L01hMlZjRng0M04xRm9DMllGM0dLMEZTSmRISTJWMEl0WFFaRjFtUjFCQVBvajc0SUdOQmFkZFVxc0w5eXJOVG5Lb3EyUDdLZHFtQmlyamxvV0JocTNDOHFzcXByLzZIZzA2RyIsIm1hYyI6ImRkMTBiZTY1MGFkYzU4ZDhjNDQxODRjNmNmZGI1ZjZhN2ZmNTMwYWRhNjc5ODhkMGNlZWExOGNkY2JlMzUwNTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjNtcHdIZW1MbTFCRmUyZVRUWHFIWFE9PSIsInZhbHVlIjoiSlIvTnZ1ZzFKRlRrUEhvc1VYeFdqTWVkaDU0TE55VmUwbDJlTCtZdWpudTUvQTFMSHdDeTJBTzRiaVNQSVBhSHZXdFRFcUVqTDR6Qk0ydHJ5eDRUY0ZLVzFkVHFkWld3MHZXWm8rUGxYbDhyZWExbEQ0a05kYXl3N2lsUWJsUFJ6VXI2b3FVVTRTeDUzNC8wK3VmcWN1S2pCWDlOcE5aQk1pNUFDMGJnWEFLSU5oSlQwN2ZLOVFWaUZHWXFLcnYwclVGMmt6eDdzVzhncEJvT3IyK3NCT0c1SUFWOEE3U3VMOHNEVFhTbFdqbkIxZ2hZclc1eTMzeWJMZ04xemtZNGRqeXlUc0MzM2k4SXB2VURXMlZXY1RpSkQ3ZTNnUFY4NmtZbVVIZ1pvQU9waTI1dnREYzJQc0JrTkJOalczRys5OUpOV1VFanR3RU9CNHA1aGZ0SGtlMlM2dmdDcjdrQjg5dHMvZlo0aW9Hd2RubEdIYjlMdW1DUTN3WnVjNWNES0g2dSs4K2ZROFp4eEYxbzhSSDk2Rmo2L25hWGRTWUdoVllxZmNTUGtoMnUwL1RrUDZycXN2K1lCVkRYc2xHSzNvbk1ILy9GSlJoc0psbnRwM2VUOHJjTzVlTFdxY29pNUZBdTVFQm0xNWttVVhzTzRnWktOd3V2TzduVFM1ZE9NZ1B1MHJhb0J0R1JwR0FmK2hVVVhnQk1nZXdSMG16RlVmUC94eWRKM1A5WVNmMHBoV3JtczNHS1YraWRFejloOGVIWFBaMnBGTlkzS2FLRVdCUllNOC9XRTJsbDI0TzZUdU5xYlRsV2svelZaZjdoOXpiR282b0MveEQraDZ1YiIsIm1hYyI6ImNkYWJjZTcxYTI1ZjRlZjgxOTg3NGU3YmRjNWZlNDVmOTViZmUzNDBiN2FhYWZkNWI1ZjI2OTFmYTMxYTRlMTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+