В Калуге ещё раз перекроют улицу Путейскую

Вечером в среду, 20 мая, там продолжатся ремонтные работы, сообщили в администрации города.

С 21:00 до часа ночи 21 мая закроют для проезда участок от путепровода до пересечения с улицей Железняки.

А с 1:00 до 6:00 21 мая нельзя будет проехать от улицы Железняки до улицы Карачевской.

Общественный транспорт по маршруту №10 будет ходить в объезд: по Путейской, Московской, Юрия Казанкова и Железняки.

Ранее на этой неделе там уже два раза перекрывали проезд.