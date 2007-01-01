В Калуге собрались пробки после перекрытия улицы Путейской
Утром во вторник, 19 мая, для машин закрыли участок от улицы Железняки до улицы Московской. Там проходят ремонтные работы.
Это вызвало пробки на улице Железняки. Машины стоят в сторону центра до пересечения с переулком Юрия Казанкова.
Напомним, Путейскую собираются открыть на вечерний час пик, но потом работы продолжатся в ночь на среду.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь