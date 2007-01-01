Калужанин накопил долг в 3,7 миллиона рублей и лишился «Киа Рио»
Калужанин накопил долг в 3,7 миллиона рублей и лишился «Киа Рио»

Дмитрий Ивьев
19.05, 09:45
Машину арестовали судебные приставы, сообщили во вторник, 19 мая, в УФССП по Калужской области.

Житель Калуги должен деньги налоговой и юридическим лиц.

- Машину для ареста гражданин предоставить отказался, сославшись на то, что не знает её местонахождение, - пояснили приставы. - В итоге автомобиль объявили в исполнительный розыск. Вскоре сотрудники Службы выяснили, что иномаркой пользуется третье лицо. Транспортное средство обнаружили на одной из улиц областного центра, произвели его арест и изъяли.

Если мужчина не погасит весь долг, автомобиль выставят на торги.

