В Малоярославецком округе продолжается ремонт дороги до деревни Прудки

Этот 12-километровый участок от трассы до Детчино давно нуждался в обновлении, работы на нем начались еще в прошлом году.

Министр транспорта региона Александр Шпиренко рассказал, что дорожники уже заменили трубы на съездах и расчистили обочины от кустарника. Чтобы дорогу не размывало дождями и талыми водами, планируется установить около 30 новых водопропускных труб.

Помимо нового асфальта, на трассе появятся шесть заездных карманов для автобусов и столько же современных остановочных павильонов. Завершить весь комплекс работ планируют до конца этого года.