В Калуге обновляют разметку

В Калуге активно обновляют дорожную разметку. Только за последний месяц рабочие нанесли краску на 6,5 тысячи квадратных метров дорог. Всего же в планах — разметить более 45 тысяч квадратов.

Помимо краски, используют и более долговечный пластик. Сейчас подрядчик по гарантии восстанавливает пластиковую разметку на улицах Кирова, Генерала Попова, Плеханова, Рылеева, Суворова и Маршала Жукова. Объем этих работ превысит 10 тысяч квадратных метров.

Также пластиком планируют разметить улицы Гагарина, Академика Королева и Ленина. Городские власти выбирают компанию, которая выполнит эту задачу.

Особое внимание уделят безопасности детей: к 1 сентября разметку нанесут на всех пешеходных переходах возле школ.