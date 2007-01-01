Главная Новости Авто и транспорт В Калуге обновляют разметку
В Калуге обновляют разметку

Дмитрий Ивьев
18.05, 15:40
В Калуге активно обновляют дорожную разметку. Только за последний месяц рабочие нанесли краску на 6,5 тысячи квадратных метров дорог. Всего же в планах — разметить более 45 тысяч квадратов.

Помимо краски, используют и более долговечный пластик. Сейчас подрядчик по гарантии восстанавливает пластиковую разметку на улицах Кирова, Генерала Попова, Плеханова, Рылеева, Суворова и Маршала Жукова. Объем этих работ превысит 10 тысяч квадратных метров.

Также пластиком планируют разметить улицы Гагарина, Академика Королева и Ленина. Городские власти выбирают компанию, которая выполнит эту задачу.

Особое внимание уделят безопасности детей: к 1 сентября разметку нанесут на всех пешеходных переходах возле школ.

