В Калужской области закрыли железнодорожный переезд
В районе станции Шемякино в Малоярославецком районе устраняют последствия грозы.
- На период устранения неисправностей светофорной сигнализации на станции Шемякино Коллонтаевский железнодорожный переезд временно перекрыт, - рассказал 18 мая глава района Вячеслав Парфенов. - Ремонтные бригады приступили к восстановлению повреждённых линий электропередачи сразу после завершения активной фазы стихии.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь