Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге опять перекроют улицу Путейскую
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге опять перекроют улицу Путейскую

Дмитрий Ивьев
18.05, 15:46
0 426
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Ремонтные работы там продолжатся во вторник, 19 мая, сообщили в городской администрации.

Проезд от улицы Железняки до путепровода на Московской закроют с 9:00 до 17:00 и с 21:00 до 4:00.

Общественный транспорт по маршруту №10 поедет по измененной схеме: Путейская - Железняки - Юрия Казанкова - Московская - Путейская, - говорится в комментарии администрации.

Напомним, Путейскую также перекрыли днём 18 мая.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkpBTVQ4OVJxaUwxTC91akVtRXViS2c9PSIsInZhbHVlIjoiSUZ2UVh0ZkxxMlA3WE43eEt5U2d5L1htaVpBSEJHMkptZ3VPNm85cGVKYWRsY0IzL25mYkxMTmFnejgzNzFrQUdBR2NUSFhOQk9lRVR3V0lxTHhUaVpLSEIyc0VOZGxqUEIzbGlOYWV5ZFQ5bFlTQ0srd3AwSFE4b1hjL0JmdXBTa00ydkVFRndHa2VxSEZSa2tFbUwwQkJpd2hyaWxtMHliUEp4YitSRDZGcmtJM0k0TUxEV25DU1JidXd0Z3BQeDNtbTF0ejFXU1BrTVVGM3hqMWl6M1dYZmFaQ3ZPT3RHSXhkbjVuQ25ST0w0VVVYZGhLenZFUi9NK2YyTXVrSUlJdUJ1ZGxSdEhHMlNJYmMvMGFvVnBTUmdYalgyQnBacWZUZDU3dXNFL1YyV0VHN0pyK05Xa2dtK01ZLzhaYk5TcU4rTmZoMUE0RmZFWjk0L1ZhcmpEMTRRTFZVNjB2NjNWN1ZWQ2hDWVV2dVJ4a01HVmltczlDU2VKWGl1T3hPZ0poY1BmN2lDQ1AvM1dJM2IyaEZaZnMvNFhUbFpTQlgrWUZwK3ZrcDBaRFIrMFZhMlgraHB4bkYxeUVVZHpsVSIsIm1hYyI6IjczNjFjNWYxZjZlM2IxMzg4ZDIyZDNlZTExZTBmNGViNjYwYmQ5ZTU1YzBlOTEzYmQ5MzU5ZjdjNjQ5NDM3NzciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik5paVMxdTZhZnNSUlJVcXZ6S0xrd0E9PSIsInZhbHVlIjoianFDNmRtS0owS1hXczhPYktKVGdLeG1MSkppb1BnKzVROTBHN2pNVW1uTy9pZS9MVEFnL2NZK1lZRGcreW1rbkZUQUN6SXhlcUtkU2RlSlFtQVorWWtuVGxRLytkWjB3ZUduU0V4MXl4dUMvSkJvMTZrZHNDQ1hLYm53aUYxV0dUdUd6cEpUckg5WHNMWGlvbEFZQ1ptSVRwbmZXUmlLcWRJSVA1WSt3MUZlTkFSR0pWc1Bna2pmVGRvRE1hNGxJNlFzNVhzaG1adTlsQWFMb0x4azZMWjREb3dSOEU1c3FSQjJna3pQV0o3YVpuMTM4MEUvVE4vZWFaaDNKdFVEL0RmN1VMYXI4R0QyTlY5aGdSc0tDcW9jcFRhUzk2ZUxITTJFSmxHdG85NnM5TVJHSFVlS0poVXZXcjZaem5oUVZoWGE3NlN6Rjk0MVZ1a3ZMSXR0Y3RZUzJNcEpiRy9DeU9xRVdtYVV0RUZ2TzdtSjg3cmF6NFhsRVJPYTJ4dlBVOFI0cTlrSXVwUzJkWmovTDA3K1lxQ2M2TTdlZWRVQ2FBQ3VTM0E0WHdidnU2ZkxYaUU3dEpremJ2NDhRTTRPcWk4YlVTSHRXeEFXT0Q0KzdEL2Y5V1JUN3dFcUEyM2JUK2FFVS9CbFp3NXZRbzVtWDc1L3doamRoUE5kZGtzZ1lKT0N0NWpLR005dVdjL2pjTUJYM2lMWUdLdVZZb0JPU08zNjhJV3lpMVo1Y2QwaTVxWlE0U0JVS2d1L2pqaVlmYkhHUDF2cXJlOTliWVdNUlVVUkxCVDUrVTlBbmRRSTBuZ1krUEJ6NXg1cERNc0VONWViYkFKZzdnWGhlZU9SNyIsIm1hYyI6IjU3YzdiNWYwMjFiMTBlNjlmNDU1OGIyZWM2ZDA1MTY1NDU5NGE3YmMzMzUwNjE4MWEwNmFkZTk3NzU3OWU0NTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+