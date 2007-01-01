В Калуге опять перекроют улицу Путейскую

Ремонтные работы там продолжатся во вторник, 19 мая, сообщили в городской администрации.

Проезд от улицы Железняки до путепровода на Московской закроют с 9:00 до 17:00 и с 21:00 до 4:00.

Общественный транспорт по маршруту №10 поедет по измененной схеме: Путейская - Железняки - Юрия Казанкова - Московская - Путейская, - говорится в комментарии администрации.

Напомним, Путейскую также перекрыли днём 18 мая.