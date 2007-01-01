В Калуге провалился асфальт на Правом берегу
На ситуацию местный житель пожаловался 18 мая в официальном сообществе района в ВК:
- Вновь провал дороги на перекрёстке Фомушина/Новоспасская/Г. Попова. Провалы также наблюдаются на Новоспасской.
Официальных комментариев от властей пока не последовало.
Ранее калужане в соцсетях писали о нескольких провалах на улице Тульской. Там ямы засыпали щебнем.
