В Калуге перекроют улицу Путейскую
Ремонтные работы запланированы на понедельник, 18 мая, сообщили в администрации города.
С 9:00 до 17:00 проезд закроют на участке от улицы железняки до путепровода на Московской.
Водителей просят выбирать пути объезда.
Изменится также маршрут общественного транспорта №10. Пассажиров повезут в обход: Путейская - Железняки - Юрия Казанкова - Московская - Путейская.
