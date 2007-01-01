В Калуге перекроют улицу Путейскую

Ремонтные работы запланированы на понедельник, 18 мая, сообщили в администрации города.

С 9:00 до 17:00 проезд закроют на участке от улицы железняки до путепровода на Московской.

Водителей просят выбирать пути объезда.

Изменится также маршрут общественного транспорта №10. Пассажиров повезут в обход: Путейская - Железняки - Юрия Казанкова - Московская - Путейская.