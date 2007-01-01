Обнинск
+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге перекроют улицу Путейскую
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге перекроют улицу Путейскую

Дмитрий Ивьев
18.05, 08:36
0 785
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Ремонтные работы запланированы на понедельник, 18 мая, сообщили в администрации города.

С 9:00 до 17:00 проезд закроют на участке от улицы железняки до путепровода на Московской.

Водителей просят выбирать пути объезда.

Изменится также маршрут общественного транспорта №10. Пассажиров повезут в обход: Путейская - Железняки - Юрия Казанкова - Московская - Путейская.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
5 оценили
20%
0%
0%
0%
0%
80%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InZ0L01aL3ZvTnhYc1NrNmxtVVVzM3c9PSIsInZhbHVlIjoiaTFUOERHZVlEcUlFRjVHbENrMXQzV2EzUDM0YTU0djQ3djRvZEVpNjhNWk9pWU1IcHFVVGFtdEhjQ1dXK2tMK0F0WUZrT0VaNlRaKzcyNitQUDVEZWxNaTg3dElnWmZFSXFEVkRaUkMzNWtVeU1qaXZ2Q2ZGbDJ4Z1k2a2JqMkZFekZaU2xRR0l4ZTFxc1FWL3lpMVdFYTEyalkwNEhaTEZVeHRNdGRGcGJsOFduUUgvSEQvQW1HenFOWXBpTitObkJ4eW50Tk5VRzVZaE5EUENOV1VKb0NmWm9xSm14eEZBQ2lLeHR5blpKdHdYVURnZk5JaHdrN2ZFcWFtQlpIaWRWdU5IWFFVNDNyeW5kNDVNTjFZQ3VmN1VrYW1JaXJ6ZGF3VU5NVitEL0pjUE9XM09XKzlzbS9mU2Y4MDZPbTZQcWNuWWZNQWpqRG5hRzVtZHFaV3NiUmYwZnFDQjkyMlU2NzVLMXZlSlFidWFtWGc2TTJiRmVTcGNyeU4yVFZoV1JhcVBqSVd4QVlwUEVFYUJ5R1lsa2RNRkswaGoxWlhUc0RXM0hESmxKTitzOGtyYVBMNzV3UlhqQzQvT0FNZiIsIm1hYyI6ImVjODQ1MzVkZTM4OWQ3NWM1YzM0YTcyZDQxNjhkNmJiZTFmNjZiMDM5ZTA2MGU4NzIwOTYyMzY5YTQwNjFkYzMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkF3N1c5TkY2RTRmanRPM3o0OHpTMWc9PSIsInZhbHVlIjoiMThoaGNtTCtZdVlaa254K2xqejB3Wk4wMThaNnFPRmUrQ3dtRUpJcUQ1aklHVnRKOVJFRTM2L0FPV1hqa3VWZ01nMWloQ1NZaFFhQmhnbWZYcTR0ZHpXVUVIck5wdE8ySkF5d0UyM05XUVduU2l1aWFGUHMrOXB1OVMzdDBGTTJnMHh6cHg1MGJxaHlFaFkxajJVWUEvazcxNWxXVTJtSUdaV05vRjBadjIwTEhrOEhaZThCRUpYZWhCdDhGNEhXYXBUUFRKckJqUjgxVGZQWHJoMlhObC9ualZicllJUExzeFNzMkF0Tk5pb1hYMEEvU3NjajZlUm1XbjRjUTZVZUxaVlZWbzNmdldQWEp2VmpmTEZVZm42aUdtUkFjVEhRQVlyVEJqTkJFd1RoT1ZZVVJKSXBtckNSZGNLRGlsUEdwaGJCT1IxTkJFSlVaNlBYeEx3OWJmek02WmU3RlFNV1FZR28vMHBSQW9aSG5jdmMxT05oSGlHM3ZmNExDVU1QNlJXK0NhR3hucCtQTW9CMUpmS0xjVFJFdStFZjB6NmYrSXJ1OGJHZS9FTXlSbEZZYTFBRHNnck9EZ2lPM1VXa3BBN3NxcHJnRmpvR25ZWllNV3dnMnN1clpmNWNTVHdqcnZVSHNyUXprK2Q0RERWc2w5RVhUOXNwRnRYYUs4WVM4MHFCU1Vhb1p3Vk5ENmlyLzZYdVRBaDVvMUFYU3RTaUp1cE5aTFpuaGFPaTBieUphTHVzQzhKblhwRGFBSUo3TDMrdStabktCaTI4VG9sYmdSckNwcnhHVHZJdDZ0NWZhcWl4SjIwcUxUTEtkM1lwMmhnTTdpbUNNaExmRU5JdiIsIm1hYyI6IjYwZTg0YmE3ZDQzNzc5YzgyMWJlN2VlNWU0NTgxMThhNzc1YjYxOTIzNWQ0NTMyMDNkOGM5ZDU5YzgwM2M3MjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+