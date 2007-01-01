Жителя Тарусы, состоящего на учёте у врача-нарколога, лишили водительских прав

В пятницу, 15 мая, прокуратура Тарусского района сообщила о лишении местного жителя права управления транспортными средствами.

По данным ведомства, мужчина спокойно ездил за рулём, несмотря на то, что состоял на учёте у нарколога. А с таким диагнозом садиться за руль нельзя.

Прокуратура обратилась в суд с требованием отобрать у мужчины права. Суд встал на строну ведомства.

Теперь решение вступило в силу, а прокуратура проследит, чтобы его точно исполнили.