Ремонт понтонного моста на Яченке завершится в июле
Понтонный мост на Яченском водохранилище, который был отправлен на ремонт в конце марта, вернется к эксплуатации уже в июле. Об этом сообщил первый заместитель главы Калуги — начальник управления городского хозяйства Василий Полежаев.
А вот понтонный мост через Оку на Воробьевской переправе открылся 14 мая.
Также вновь открыт проезд по мосту в Дугне.
