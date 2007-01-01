Ремонт понтонного моста на Яченке завершится в июле

Понтонный мост на Яченском водохранилище, который был отправлен на ремонт в конце марта, вернется к эксплуатации уже в июле. Об этом сообщил первый заместитель главы Калуги — начальник управления городского хозяйства Василий Полежаев.

А вот понтонный мост через Оку на Воробьевской переправе открылся 14 мая.

Также вновь открыт проезд по мосту в Дугне.