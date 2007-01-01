В Калуге заработали три новые дорожные камеры
В среду, 13 мая, об этом сообщил региональный Центр безопасности дорожного движения.
На территории Калуги камеры начали работать в следующих местах:
- Перекресток улиц Либкнехта и Телевизионной,
- Перекресток улиц Суворова и Ленина,
- Пешеходные переходы на перекрестке улиц Моторной и Платова.
Кроме того, камеры включили в районе дома №79 на проспекте Ленина в Обнинске и на трассе А130 рядом с Центральным парком в Медыни.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь