В Калуге заработали три новые дорожные камеры

Дмитрий Ивьев
13.05, 15:21
В среду, 13 мая, об этом сообщил региональный Центр безопасности дорожного движения.

На территории Калуги камеры начали работать в следующих местах:

  • Перекресток улиц Либкнехта и Телевизионной,
  • Перекресток улиц Суворова и Ленина,
  • Пешеходные переходы на перекрестке улиц Моторной и Платова.

Кроме того, камеры включили в районе дома №79 на проспекте Ленина в Обнинске и на трассе А130 рядом с Центральным парком в Медыни.

