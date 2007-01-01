В селе Износки арестовали автомобиль водителя за пьяную езду

В среду, 13 мая, прокуратура Калужской области сообщила о наложении ареста на автомобиль 57-летнего жителя Обнинска.

По данным ведомства, он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

— В апреле мужчина ехал на своём автомобиле на территории Износковского района в нетрезвом виде. Ранее его уже привлекали к ответственности за такое же правонарушение, - пояснили в ведомстве.

По требованию прокуратуры суд арестовал автомобиль. Его отправили на стоянку.