В селе Износки арестовали автомобиль водителя за пьяную езду
В среду, 13 мая, прокуратура Калужской области сообщила о наложении ареста на автомобиль 57-летнего жителя Обнинска.
По данным ведомства, он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
— В апреле мужчина ехал на своём автомобиле на территории Износковского района в нетрезвом виде. Ранее его уже привлекали к ответственности за такое же правонарушение, - пояснили в ведомстве.
По требованию прокуратуры суд арестовал автомобиль. Его отправили на стоянку.
