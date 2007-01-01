Главная Новости Авто и транспорт В Ульяновском районе арестовали автомобиль водителя за повторную пьяную езду
В Ульяновском районе арестовали автомобиль водителя за повторную пьяную езду

Евгения Родионова
12.05, 16:18
Во вторник, 12 мая, прокуратура Ульяновского района сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

— В 2023 году мужчину осудили за пьяную езду и дали один год и девять месяцев принудительных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года. Его автомобиль «Реналт» арестовали. В апреле этого года он снова управлял автомобилем «УАЗ» в нетрезвом виде. Его остановили сотрудники полиции, - пояснили в прокуратуре.

Суд по требованию прокуратуры арестовал автомобиль.

