В Ульяновском районе арестовали автомобиль водителя за повторную пьяную езду

Во вторник, 12 мая, прокуратура Ульяновского района сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

— В 2023 году мужчину осудили за пьяную езду и дали один год и девять месяцев принудительных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года. Его автомобиль «Реналт» арестовали. В апреле этого года он снова управлял автомобилем «УАЗ» в нетрезвом виде. Его остановили сотрудники полиции, - пояснили в прокуратуре.

Суд по требованию прокуратуры арестовал автомобиль.