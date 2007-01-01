В Дугне открыли наплавной мост через Оку

В Дугне Ферзиковского округа досрочно открыли обновлённый наплавной мост через Оку. Об этом сообщил на выходных губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Местные жители несколько месяцев сталкивались с неудобствами: мост закрыли на капитальный ремонт ещё осенью, и людям приходилось искать обходные пути. Зимой глава региона распорядился организовать для пешеходов переправу на аэролодке, а Минтрансу поручил ускорить восстановительные работы. Изначально завершить ремонт планировали только в конце мая, но подрядчики справились быстрее.

По словам губернатора, объём работ был значительным, но разрешение на открытие движения удалось получить раньше срока.