Улицы Людиново перекроют 9 мая
В субботу в связи с празднованием Дня Победы будет временно ограничено движение к местам проведения праздничных мероприятий, сообщили в администрации. С 08:00 до 21:00:
- улица III Интернационала (остановка «Торговый Дом»);
- улица Ленина (от перекрёстка с улицей Семашко).
С 09:00 до 12:00:
- улица Энгельса (на светофоре со стороны школы № 2);
- улица Ленина (на светофоре со стороны администрации округа);
- улица Энгельса (выезд от домов № 22, 24, 26);
- улица Энгельса (выезд с улицы Чугунова);
- улица Маяковского (выезд на кольцо);
- улица Энгельса (выезд на кольцо со стороны мини‑рынка);
- улица Фокина (от перекрёстка с улицей Рагули);
- улица Фокина (от перекрёстка с улицей К. Маркса, ТД «Каскад»);
- улица Фокина (от перекрёстка с улицей Первомайская);
- улица Осипенко (выезд на плотину, проходные № 2 АО «ЛТЗ»).
