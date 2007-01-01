Улицы Людиново перекроют 9 мая
Авто и транспорт

Улицы Людиново перекроют 9 мая

Дмитрий Ивьев
08.05, 15:00
В субботу в связи с празднованием Дня Победы будет временно ограничено движение к местам проведения праздничных мероприятий, сообщили в администрации. С 08:00 до 21:00:

  • улица III Интернационала (остановка «Торговый Дом»);
  • улица Ленина (от перекрёстка с улицей Семашко).

С 09:00 до 12:00:

  • улица Энгельса (на светофоре со стороны школы № 2);
  • улица Ленина (на светофоре со стороны администрации округа);
  • улица Энгельса (выезд от домов № 22, 24, 26);
  • улица Энгельса (выезд с улицы Чугунова);
  • улица Маяковского (выезд на кольцо);
  • улица Энгельса (выезд на кольцо со стороны мини‑рынка);
  • улица Фокина (от перекрёстка с улицей Рагули);
  • улица Фокина (от перекрёстка с улицей К. Маркса, ТД «Каскад»);
  • улица Фокина (от перекрёстка с улицей Первомайская);
  • улица Осипенко (выезд на плотину, проходные № 2 АО «ЛТЗ»).

