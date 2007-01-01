В поселке Дугна завершился ремонт наплавного моста через Оку

Движение по мосту в Ферзиковском районе откроют 8 мая, сообщил министр транспорта региона Александр Шпиренко.

- На объекте выполнили замену изношенных участков палубы и днища понтонов, ремонт аппарелей, - пояснил он. - Также завершены окрасочные работы внешних и внутренних частей понтонов и ремонт электрооборудования.

Специальная комиссия провела обследование и выдала свидетельство, разрешающее открыть движение и эксплуатировать мост.