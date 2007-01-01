В Калуге перекроют улицу Путейскую

Дмитрий Ивьев
08.05, 14:19
В пятницу, 8 мая, движение будет ограничено из-за проведения ремонтных работ.

С 22:00 до 5 утра проезд закроют на участке до поворота на улицу Железняки.

Также с 22:00 до 5:00 не будет ходить общественный транспорт, рассказали в администрации областного центра.

- Дополнительно сообщаем, что корректировка времени перекрытия возможна в связи с погодными условиями, - говорится в официальном комментарии.

