В Перемышльском районе осудят водителя, виновного в смертельной аварии
В пятницу, 8 мая, прокуратура Перемышльского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 25-летнего калужанина.
По данным ведомства, он обвиняется в смертельном ДТП.
— В апреле 2025 года парень управлял автомобилем «Хендай Солярис» на дороге «Золотое кольцо» и врезался в стоящую на дороге «Митсубиси» и автопоезд, а потом вылетел в кювет. Пассажир этой легковушки погиб на месте, - пояснили в прокуратуре.
Теперь парню грозит до пяти лет лишения свободы.
