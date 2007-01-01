В Перемышльском районе осудят водителя, виновного в смертельной аварии

В пятницу, 8 мая, прокуратура Перемышльского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 25-летнего калужанина.

По данным ведомства, он обвиняется в смертельном ДТП.

— В апреле 2025 года парень управлял автомобилем «Хендай Солярис» на дороге «Золотое кольцо» и врезался в стоящую на дороге «Митсубиси» и автопоезд, а потом вылетел в кювет. Пассажир этой легковушки погиб на месте, - пояснили в прокуратуре.

Теперь парню грозит до пяти лет лишения свободы.