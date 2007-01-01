Калужанина осудят за повторную пьяную езду
В четверг, 7 мая, прокуратура города Калуги сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя.
По данным ведомства, он обвиняется в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
— В январе мужчина ехал на автомобиле своей супруги в районе улицы Верховой. Его остановили сотрудники ГАИ. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался, - уточнили в прокуратуре.
На автомобиль наложили арест.
Мужчине грозит лишение свободы до двух лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до трёх лет.
