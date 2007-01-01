Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт На улице 40-летие Октября ветки дерева нависли над проезжей частью
Авто и транспорт

На улице 40-летие Октября ветки дерева нависли над проезжей частью

Евгения Родионова
07.05, 09:20
0 232
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом в четверг, 7 мая, сообщил калужанин в социальных сетях.

По его словам, ветки примерно посередине спуска от улицы Первых коммунаров к улице Киёвка и мосту через реку Киёвка.

— Торчат ветки дерева на проезжую часть, - пишет мужчина. - Проезжающие грузовые машины и автобусы цепляют и сами обдираются о них и ветки ломают. Надо обрезать.

— Будем рассматривать возможность проведения мероприятия до конца третьего квартала, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
4 оценили
25%
0%
0%
0%
0%
75%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InBGaDdvNmdPa1hKRStXOFRlQUZOaEE9PSIsInZhbHVlIjoiWEFPUnpPOGRqRnI3elpQaUF0L2ZmK2Y0ZG1BTDBaS3AwcmppQkt6aWhMSnArc1RabTJLd3RkdThZdWpySXQ0NzRzUmdVVi80SmhaTElJVk1VY3V4WXMwUXdWT3ljdUdSdmw2c3hGb0hrbEtkYmVNTnV5cmRsejFocFFjQjlQdXllWHlCZmFzbTdWOFFyUGJ2K3Mvemx5ZUZyUGpaUzg1c2Z0cmJha1dWMGdnZTVTdCtlVHVrSmhyazZkRGdVQlVOMDJYWmJCenp5RW9aMlZWVi9lTzdRYlZ2cVdJM1hnbGlybEdnQWxHWDZsZmhOWGVDQldZdElIaW1kWWtqSnU5bTdTWnlsTy91UDdHeHF0VXZzNlhzOWRVdFVNb0pRU0xFc1B3ZkdTQ1NkZElKdjN0WHR5b2tjbUpGL2VrZTJJRjJVbnY4V2JVa2cydXdXaTgrd2MySW85WkxhQWk4VFRGbnhRMG5QUFY1clYyU3hwQWhyNHQ4RUpiYVI3K2xqdkZiejdwd2t0WTRuWXIydXhZdEhuc1pjeC9NN1RCQzBHZWRSKzh2dk10a2ZHejgwTFRRQ3RyUDFMRC9NOVJXOWlBdSIsIm1hYyI6Ijc4MGFkOGFhZmY0OGE1MDRhODNmODNmMjQ2MGI5ODkwYjFlZTYzZGE0ODJjNDNmNjFhYjJiNzdhMWRiYzAwMzAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InJSTVozYU9QTS9YVERzREFiSnZaY1E9PSIsInZhbHVlIjoiVzk4VGhzc0F0MXU3ZHpja1cwMFRpa1hWWHJhUGdwUGF2T3VFeUtIL1hWMkFKMnNnWjYrdmJuOE5QVHJQanMyQzZRdFdlQkZvR0ljbytwdWVlMWhPTHZrZnRYRnI1ZDBsRmVrdTRTTTlJYk9uVVVqR3h5NldQcFhMSnI2b1RRajFyZVlablRBUzlJRGNpcHd1WkNsV3JQZjRMdjdPZXo0STNrTHc5ZGJJemZoRXY2RjM4QzdMTFp3MzM3Qy9JUjkrTWZqbnIvWUxlWGplSDVCRUhaZ204NEx2VEpMaUdydTlmSW0wSlhia2svUEdndytzQmEvSWtGTlBsVFVXcEU4RDJSL3VxN2FHS0N5cS9qYkZQV3U0RGFOUjJCRVBiUzZNUnRrSXhRT0tBa2pyU2o1c0VFMGRsODdPck5DOUplcy9vTjNUOFpyc2tQYVJRcWRCbG9ZWUYrdytXRElwcitMTnd0OWZKWFZuUnNFRFkvSDJBTi9COFZ4bEQ3QXNoUmhLZDdoSnIrS25hTjRpZHU3UVFQcnpQRkRlTkVZeXZxY0JTYkFBd3crQlFOblNIeU5VbG5kelNFQWRZejlOcFFPWFJGSE5kYng4SnJQRzVhOHJkYVV0MG84ZFNKU3VzSHo5MXZPMC9zSml1ZmIzL1h0a3pCUkxlNzgxTC9hUVF1clpMK2tNQ3pxOUpINC9KVHNSVmtjK2tHY240aG0xTTNaY0J6WW5uYWViYmNYWnFvNmNIYnIwT2FsMXlGeEdRamV6WHgrdlhIM3ZZTWhrNWlYQzVhQ0FGK1pnRllYNmhURDRVZkRIYWJiQUtyblJrTzUyTjMvTEE4NkJFOW1hUFJkYiIsIm1hYyI6IjczYTg5ZDIxYTc0YWU0ZTQ0ZjQ3ZGVmMmI5MzAxZjk1MmY1OTIyZTA4Y2I4ZWFjNTAxNzZjNTRkM2ViNjlmZjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+