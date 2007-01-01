Калужанин пьяным ездил на арендованной машине

Прокуратура передала в суд уголовное дело против 40-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в том, что он сел за руль пьяным, хотя уже был наказан за такое нарушение раньше.

История началась в ноябре 2025 года. Мужчина взял в аренду автомобиль Volkswagen Polo и поехал по делам. На дороге его остановили полицейские — водитель был явно нетрезв. Машину сразу отправили на штрафстоянку, а водителя привлекли к ответственности.

Проблема в том, что это не первый подобный случай. Ранее мужчина уже попадался за рулём в нетрезвом виде и получал административное наказание. Повторное нарушение такого рода — это уже не просто штраф, а уголовное преступление.

Теперь дело передано в суд. Если суд признает мужчину виновным, ему может грозить до двух лет лишения свободы. Дополнительно его могут лишить права занимать определённые должности или заниматься некоторыми видами деятельности на срок до трёх лет.

Материалы дела уже изучены прокуратурой, обвинительное заключение утверждено. Дальнейшее решение — за судом.