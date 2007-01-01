Жителю Думиничского района запретили водить машину из-за проблем со здоровьем

Прокуратура проверила, как соблюдаются правила безопасности на дорогах, и выяснила: один из местных водителей не должен был сидеть за рулём.

47-летний мужчина имел водительские права, но при этом состоял на учёте у врача-нарколога. У него обнаружили заболевание, при котором управлять автомобилем опасно — и для самого водителя, и для окружающих.

По закону с таким диагнозом человек не может иметь водительское удостоверение. Поэтому прокуратура обратилась в суд с требованием лишить мужчину права управлять транспортом.

Суд поддержал позицию надзорного ведомства. Теперь права жителя Думиничского района аннулированы, и он больше не может легально садиться за руль.