Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Жителю Думиничского района запретили водить машину из-за проблем со здоровьем
Авто и транспорт

Жителю Думиничского района запретили водить машину из-за проблем со здоровьем

Дмитрий Ивьев
06.05, 07:01
0 184
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Прокуратура проверила, как соблюдаются правила безопасности на дорогах, и выяснила: один из местных водителей не должен был сидеть за рулём.

47-летний мужчина имел водительские права, но при этом состоял на учёте у врача-нарколога. У него обнаружили заболевание, при котором управлять автомобилем опасно — и для самого водителя, и для окружающих.

По закону с таким диагнозом человек не может иметь водительское удостоверение. Поэтому прокуратура обратилась в суд с требованием лишить мужчину права управлять транспортом.

Суд поддержал позицию надзорного ведомства. Теперь права жителя Думиничского района аннулированы, и он больше не может легально садиться за руль.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
авто
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImZibk5qUEJXK0FpY2dnL00wY1pxZkE9PSIsInZhbHVlIjoiOWNZL1RVS2ZWWmxFaVRJZm9sUnQ2MzFYcFJOeHIzUDNtT0RHR0Q3OE1xQjIrdkhaZ3F3bGt2U3ZTalZUZjFVTXRZcUF1YXQ1QTJaZjJwaWphdk9iQ0dIVnA2amRqZ0JGcnNOSWJKSlBmNEg1T3R1NHNEZkcyekhSVk9YanJ4MkZHSnFxYWcvL3Q0Ui9BOEZxQjNmTy92dDI0QW9qSklMTFhib2YzUTc5SUlEVEZwUEZEWmo3NTUreXgwd1RPeUs5ZjdTQTlsWjhTbWtwOC92YTBHbDhRWjduUy9Ka0pwY2hmNzkxcHJoQnc3a3grNUpicXBBa0dTbWEvYXNEOEExWUY2SG1mMTlad0NRM1lEVUViczlhajFIU2JpVC9nRmszT2pRdjlxN3liYS8yQ3pJUFJsM2VHWjRiTFdZRXB4NUlzUThtendkUk5CNm9PK3JBL3ZrSDhaN1RJckZxZGlhS09EMG5JM05ZQmwzZklqdWJUVXA5dDl1VnZlcmlscDNtekhRWDk2TWZncmNsRXlSRU1PWVorYllxcDFQUnV3NE5PM1poYkNpVnBuSXNRWnBBMTdxSHJ0VFEzYkwvbmtqQyIsIm1hYyI6IjA1NjI2MDFlZTM3NWFjYzVmMmYzMjllYzFmMzQ5ZjRiYTUyOTM3MzNhMTIwOTkxMTQ5OGQyYzRhN2M4YmMyNGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InlFSzV3bEZoT3c4Zm5XRyszOWdRQVE9PSIsInZhbHVlIjoicnVpenRHdnkwTzdQWjdra0RPaDdIWEhnUU1Rb3l1QWVSMXVRNDNFS2Joa09JODJHS3pOMGdzbmVpL2xXT1JpK011RzYweVg4cUQyN1UzNFp3SEpZYWpZaktuN0gzekM1dlBsOTlTQlhZRVdNeXFiODByeE1XRUJ1a1I4RjYyMkNRdHBLMTRoaU5rVEM4WXFJWUJ4cHBaZlhTT3ZQeUFWQk5acHBvaitKb0g4QXlqTGxJL0tzVFhHNCszNkw2aFNCTHhlV0ZvOUxMZE1TdklWVEtxenpwR0Z6K2hlSmNDRFpiZjlhcFVTWTNjV1FQUUZOMzlqbjRYbkJUVHZIUzJ0bTVTSHRNQVB4OHhSVzRHQ1IzMkFFcUJWN2xRY1BvOE0remhUMEY5WFMvYWtwL1Z4YlFqN1laMU1qOTlIcWE3ZDVxWVJEOUtCQndvSXpmYWRKUFRnNXZSZGpqb1NzaVl4NjIvM2VJR1QwUDV4VFFhbW0vSTIvS0o0MCtXRGtmZTBPbCt6Nlh0cHVRK3JWTFVsU2ZIbWMraG51bnB3b2JoRDRRZTY2aml2LzRqcEtrUFVmSEExQzdidktFTC9xYTNIWUtOUHdYZHdOWjdnZDdQN0hvRldpd1NqSSt3cGI2eDN2OWMyQUEvVzVFUzBRTVU3dGxDVktlTGVzSmdDKzRoL2ttQmRPaEhaeTNLYWdUeXhEL0xKOUJpaUZxU2xVOVp0S2owQXFiM05QSjNPanJnNzVHNzlTREpZWTN5OFZoYW0xNkd2SFR0QW1NOHB1cTMrVnM4ekhOd2dkK2lhUkhXMmFDNE1OYW51VmdnSWhiT2VtKy83T2xsQXhhNW8wNXFFZSIsIm1hYyI6IjE0OTYxMGUzYjg3YWQyMjg3ZjU0ZjE4YzRkNzY1NzA1N2M2YWUxNTU5M2Y5MmYyMTY2Zjg2YzA0ZmIwOGI1NzgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+